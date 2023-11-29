رونالدو يواجه دعوى قضائية قبل ديربي الرياض

يواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر دعوى قضائية قبل المواجهة المرتقبة أمام الهلال في دوري روشن السعودي.

وبجسب ما ذكره موقع “Cointelegraph” المهتم بأخبار العملات المشفرة، يواجه رونالدو دعوى قضائية جماعية من المدعين الذين زعموا أنهم تعرضوا لخسائر بسبب ترويجه لبورصة العملات المشفرة “بينانس”.

تم تقديم ملف يوم 27 نوفمبر الماضي إلى محكمة مقاطعة أمريكية في فلوريدا أن رونالدو روج وساعد وشارك بنشاط في عرض وبيع الأوراق المالية غير المسجلة.

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ويستعد رونالدو مع فريقه النصر لمواجهة قوية أمام الهلال في قمة الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي.

ويلتقي الفريقين يوم الجمعة المقبل الموافق 1 ديسمبر في ديربي الرياض .

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة، خلف الهلال المتصدر برصيد 38 نقطة.