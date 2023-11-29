سيد عبد الحفيظ إلى بيراميدز.. إعلامي يحسم الجدل

كشف الإعلامي إسلام صادق حقيقة الأنباء المترددة بخصوص تعاقد نادي بيراميدز مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الاهلي.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك”:” لا صحة لوجود مفاوضات بين بيراميدز وسيد عبد الحفيظ”.

وأضاف” مدير الكرة السابق في الاهلي ن المستحيل أن يتواجد في النادي السماوي في أي منصب مهما كانت الإغراءات”.

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وعلى سياق اخر نفى حسام غالي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء تسببه في رحيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للفريق، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وشدد غالي في تصريحات التليفزيونية عبر قناة “أون تايم سبورت 2” أن علاقته بـ سيد عبد الحفيظ طيبة مؤكدًا أنه يتعرض دائما لاتهامات وشائعات بأنه السبب في العديد من القرارات وهذا عار تماما من الصحة.