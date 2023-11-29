يويفا يعاقب حكم مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسيل في دوري أبطال أوروبا

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” معاقبة حكم الفيديو في مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل بـ دوري أبطال أوروبا.

واتخذ يويفا قراره بإيقاف حكم الفار توماش كوياتكوفسكي واستبعاده من تحكيم مباراة ريال سوسيداد ضد سالزبورغ بسبب احتساب ضربة جزاء غير صحيحة في مباراة نيوكاسل يونايتد ضد باريس سان جيرمان.

شهدت مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل التي أقيمت أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، احتساب الحكم لـ ركلة جزاء للفريق الفرنسي آثار الجدل.

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وطلب كوياتكوفسكي حكم الفيديو من حكم الساحة إيقاف اللعب في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائه والتوجه إلى الفار لمراجعة لقطة لمس فيها تينو ليفرامينتو، لاعب نيوكاسل الكرة بيدة داخل منطقة الجزاء.

وبهد مراجعة اللقطة قام الحكم بإحتساب ركلو جزاء لـ باريس سان جيرمان ونجح الفرنسي كيليان مبابي في ترجمتها إلى هدف، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ويخطف باريس نقطة من الفريق الإنجليزي الذي كان متقدم طوال المباراة.