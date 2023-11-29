كلوب يصدم جماهير ليفربول بخصوص مدة غياب جوتا

وجه يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي صدمة إلى جماهير الريدز بخصوص مدة غياب اللاعب البرتغالي دييجو جوتا.

تعرض دييجو جوتا للإصابة في مباراة ليفربول الأخيرة أمام مانشستر سيتي في قمة الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة لاسك: “اصابة جوتا كبيرة وأصعب من إصابة أليسون، ومن المتوقع أن يغيب على آثرها لمدة طويلة”.

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ولم يحدد كلوب مدة غياب اللاعب البرتغالي حيث قال: “أليسون سيغيب لعدة أسابيع فقط، غياب جوتا سيكون لمدة أطول”.

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيرة فريق لاسيك غداً الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

ويعتلي ليفربول صدارة ترتيب مجموعته في الدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط، ويليه تولوز الفرنسي في المركز الثاني بـ 7 نقاط.