لاعب نيجيري في الزمالك.. وخطوة لحسم الصفقة رسميًا

عرض أحد وكلاء اللاعبين لاعبًا نيجيريًا من مواليد 2003 على مسؤولي نادي الزمالك تمهيدًا للحصول على خدماته في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وبحسب ما ذكرته تقارير صحفية فإن اللاعب النيجيري يتواجد بالفعل خلال الفترة الجارية داخل نادي الزمالك ويخضع للاختبارات مع فريق 2003، ويقوده فنيًا إبراهيم صلاح، لاعب وسط القلعة البيضاء الأسبق.

وشددت التقارير على أن سين السيد، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على قطاعات الناشئين وافق على خضوع اللاعبين الأفارقة لاختبارات داخل صفوف الفارس الأبيض مع فريق 2003 في الفترة الجارية.

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ويأمل نادي الزمالك بقوة التعاقد مع لاعبين مميزين الفترة المقبلة، في ظل النقص الواضح في عدد من المراكز والتي يحتاج الفريق الأبيض تدعيمها في الفترة الحالية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد قرر في وقت سابق بحرمان الزمالك من القيد، لحين سداد الغرامة الموقعة ضده لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالي.