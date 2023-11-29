كلوب يعلن موقف أليسون وجوتا من مواجهة ليفربول أمام لاسك

كشف يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول عن موقف الثنائي أليسون بيكر وديوجو جوتا من مباراة لاسك لينز في الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن يلتقي فريق ليفربول أمام منافسه لاسك لينز غدًا، الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت “القاهرة” على ملعب “أنفيلد” ضمن مباريات الجولة الـ5 من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

ويعاني الثنائي أليو وجوتا من الإصابة عقب مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وقال كلوب في المؤتمر الصحفي” الثنائي خارج مباراة الغد أمام لاسك حيث أليسون لا يستطيع اللعب غدًا أو يوم الأحد، لكن ربما يكون متاحًا في المباريات التالية لذلك”.

وأضاف” جونا سيستغرق وقتًا طويلًا ا، لا نعرف بالضبط كم الوقت، علينا أن نرى ونقيم وضعه، لكن أليسون الأمر ليس سيئًا”.