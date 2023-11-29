فيوتشر أحدهم.. 12 نادياً لم يعرفوا الفوز على الزمالك في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد نادي الزمالك لخوض مواجهة هامة في بطولة الدوري المصري، عندما يلتقي بنظيره مودرن فيوتشر، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة بالمسابقة المحلية.

ويحتل الزمالك المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، بينما يقع فيوتشر في المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

وستكون مواجهة يوم الأربعاء، هي الخامسة في تاريخ مواجهات الزمالك وفيوتشر في بطولة الدوري المصري.

ولم يعرف نادي مودرن فيوتشر الفوز في أي مباراة أمام نادي الزمالك في مسابقة الدوري المصري.

وحقق الزمالك الفوز على فيوتشر في المباريات الأربعة بنسبة فوز (100%).

وجاءت نتائج الزمالك أمام فريق مودرن فيوتشر كالتالي:

الجولة 10 في موسم 2021-2022: فوز الزمالك بنتيجة (3-2).

الجولة 27 في موسم 2021-2022: فوز الزمالك بنتيجة (1-0).

الجولة 16 في موسم 2022-2023: فوز الزمالك بنتيجة (2-1).

الجولة 33 في موسم 2022-2023: فوز الزمالك بنتيجة (3-2).

ويعتبر فريق فيوتشر هو أحد 12 نادياً لم يعرفوا الفوز أبداً على الزمالك في بطولة الدوري المصري، وحقق الفريق الأبيض الفوز بنسبة (100%) أمام هذه الفرق.

وجاءت قائمة هذه الأندية كالتالي:

1- نادي إسكو - حقق الزمالك الفوز في 12 مباراة من أصل 12.

2- نادي سيراميكا كليوباترا - حقق الزمالك الفوز في 6 مباريات من أصل 6.

3- نادي النصر - حقق الزمالك الفوز في 4 مباريات من أصل 4.

4- نادي بني سويف - حقق الزمالك الفوز في 4 مباريات من أصل 4.

5- نادي فيوتشر - حقق الزمالك الفوز في 4 مباريات من أصل 4.

6- نادي الشمس - حقق الزمالك الفوز في مباراتين من أصل مباراتين.

7- نادي النصر للتعدين - حقق الزمالك الفوز في مباراتين من أصل مباراتين.

8- نادي بور فؤاد - حقق الزمالك الفوز في مباراتين من أصل مباراتين.

9- نادي بلبيس - حقق الزمالك الفوز في مباراتين من أصل مباراتين.

10- نادي سوهاج - حقق الزمالك الفوز في مباراتين من أصل مباراتين.

11- نادي بلقاس - حقق الزمالك الفوز في مباراتين من أصل مباراتين.

12- نادي نسيج حلوان - حقق الزمالك الفوز في مباراتين من أصل مباراتين.