"إلى أين؟".. الإسماعيلي المترنح يواصل سقوطه

محمد اسماعيل - القاهرة - يستمر الإسماعيلي في السير داخل النفق المظلم الذي يمر بداخله منذ مدة، ويجعله يصارع ليبتعد عن مراكز الهبوط كل عام بعدما كان ينافس عليها في الماضي.

الإسماعيلي هو أول فريق مصري صعد إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما أنه أول فريق توج باللقب عام 1969.

ولكن صارع الإسماعيلي على البقاء في الدوري الموسم الماضي حتى قبل نهاية الدوري بخطوات قليلة.

وبدأ الإسماعيلي الموسم الحالي في الدوري ببداية ولا أسوأ، تحت قيادة المدير الفني إيهاب جلال.

الإسماعيلي حتى الآن خاض سبع مباريات، خسر في 5، وتعادل في 1، وحقق الفوز في مباراة وحيدة.

افتتح الإسماعيلي الدوري بلقاء زد وخسر بنتيجة 1-0، ثم دخل لقاء الاتحاد السكندري، وحقق الفوز الوحيد بنتيجة 3-1.

وخسر الإسماعيلي من الأهلي بنفس نتيجة فوزه على الاتحاد، واستمرت الهزائم للدراويش عندما خسر من فاركو بهدف نظيف.

وجاء التعادل الوحيد للإسماعيلي عندما واجه الداخلية وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وتواصلت نتائج الدراويش السيئة عندما خسر من طلائع الجيش بنتيجة 3-2، ومؤخرًا خسر من بيراميدز بنتيجة 2-1، رغم تقدمه في اللقاء.