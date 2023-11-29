انتصار وحيد منذ تغيير اسمه.. حكاية 11 مباراة رسخ فيها بيراميدز عقدته على الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا بنتيجة 2-1 أمام الإسماعيلي مساء اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري المصري الممتاز.

وبادر الإسماعيلي بالتسجيل عند الدقيقة 12 عن طريق ياو أنور، قبل أن يسدد عبد الله السعيد ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة في الدقيقة 66 معلنا هدف التعادل، وقبل نهاية المباراة بدقائق قليلة وتحديدًا عند الدقيقة 86 سجل فخري لاكاي الهدف الثاني لبيراميدز.

حكاية 11 مباراة رسخ فيها بيراميدز عقدته أمام الإسماعيلي

وتعد هذه المباراة رقم 16 بين الإسماعيلي وبيراميدز، بشكل عام، حيث سبق وحقق الدراويش 4 انتصارات على الفريق السماوي، في حين انتصر بيراميدز في 9 لقاءات، وانتهت نتيجة التعادل في 3 مباريات.

وبدأت حكايات الإسماعيلي وبيراميدز في 12 أغسطس 2014 عندما التقى الفريقان لأول مرة وانتصر الدراويش بنتيجة 2-1، وبعدها كرر الدراويش فوزه على بيراميدز بنتيجة 5-1 في الجولة الـ31 لبطولة الدوري المصري الممتاز نسخة 2014-2015.

وهبط فريق بيراميدز الذي كان يلعب تحت مسمى الأسيوطي، لدوري الدرجة الثانية، ومن ثم عاد في نسخة 2017-2018، ولعب مع الإسماعيلي مرتين حقق الدراويش الفوز في لقاء الدور الأول بنتيجة 2-0، وفي مباراة الدور الثاني حسمت نتيجة التعادل بهدف لمثله.

وفي موسم 2018-2019 التقى الإسماعيلي وبيراميدز مرتين وكان بيراميدز قد تغير اسمه بالفعل، وحقق الإسماعيلي الفوز في الدور الأول بهدفين دون رد، أما منذ مباراة الدور الثاني والتي انتهت بنتيجة 3-1 لبيراميدز وحتى وقتنا الحالي لم ينجح الدراويش في تحقيق أي انتصار على الفريق الحديث على البطولة الأقدم في مصر.

ففي موسم 2019-2020 لعب بيراميدز مع الإسماعيلي 3 مرات انتصر فيهم جميعًا على الدراويش بنتيجة 1-0 في الدور الأول للدوري، و1-0 في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، و3-1 في الدور الثاني للدوري.

أما في نسخة 2020-2021، لعب بيراميدز والإسماعيلي مباراتي الدور الأول والثاني وانتهوا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في الدور الأول وفي الدور الثاني انتهت بنتيجة 2-2.

أما في موسم 2021-2022، التقى بيراميدز مع الإسماعيلي في مباراتي الدور الأول والثاني للدوري المصري، حقق الفريق السماوي الفوز في المباراتين بنتيجة 1-0، 4-0 على التوالي.

وفي الموسم الماضي 2022-2023، كرر بيراميدز النتائج المميزة أمام الإسماعيلي في مباراتي الدور الأول والثاني حيث حقق الفوز بـ2-1، و3-1.

ليرسخ بيراميدز عقدته على الإسماعيلي في آخر 11 مواجهة بالتحديد والتي لم يعرف خلالهم الدراويش طريق الانتصارات على الفريق الحديث على الدوري المصري الممتاز.