الخسارة ممنوعة.. حسابات تأهل مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - أصبح نادي مانشستر يونايتد ممنوعًا من الخسارة أمام جالاتا سراي التركي، إذا ما أراد التأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

الفريقان يلتقيان مساء اليوم الأربعاء.

وتقام المباراة على ملعب جالاتا سراي في مدينة إسطنبول التركية، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ترتيب مجموعة مانشستر يونايتد

1- بايرن ميونيخ: 12 نقطة

2- كوبنهاجن: 4 نقاط

3- جالاتا سراي: 4 نقاط

4- مانشستر يونايتد: 3 نقاط

كيف يتأهل مانشستر يونايتد؟

ضمن بايرن ميونيخ صدارة المجموعة الأولى، دون الحاجة إلى الحصول على أي نقطة في الجولتين المقبلتين، سواءً ضد كوبنهاجن أو مانشستر يونايتد.

ويبقى الصراع قائمًا على البطاقة الثانية المؤهلة إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

مانشستر يونايتد يلتقي جالاتا سراي، وبايرن ميونيخ يواجه كوبنهاجن في الجولة الخامسة.

أما في الجولة السادسة، يستضيف مانشستر يونايتد منافسه بايرن ميونيخ، بينما يواجه جالاتا سراي خصمه كوبنهاجن.

خسارة مانشستر يونايتد

خسارة مانشستر يونايتد أمام جالاتا سراي تعني توديعه منافسات دوري أبطال أوروبا.

في تلك الحالة، يتوقف رصيد فريق تين هاج عند 3 نقاط، ويرتفع رصيد الأتراك إلى 7 نقاط.

تعادل وفوز كوبنهاجن

تعادل مانشستر يونايتد يبقي آماله ممكنة في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

يصل رصيد كوبنهاجن حال الفوز على بايرن ميونيخ إلى 7 نقاط، مقابل 4 نقاط لمانشستر يونايتد.

استمرار التساوي بين الطرفين في عدد النقاط يؤهل مانشستر يونايتد بالنظر إلى تفوقه في المواجهات المباشرة، فاز (1-0) وخسر (4-3) لكنه سجل أهدافًا أكثر خارج أرضه.

كما يبقى جالاتا سراي في الصورة، مع رصيد 5 نقاط.

تعادل وتعثر كوبنهاجن

تزداد فرص مانشستر يونايتد قليلًا، حال تعثر كوبنهاجن أمام بايرن ميونيخ، سواءً تعادل ليصبح رصيده 5 نقاط أو خسر ليتوقف رصيده عند 4 نقاط.

ويؤجل الحسم في هذا السيناريو إلى الجولة الختامية من مجموعات أبطال أوروبا

فوز مانشستر يونايتد

الفوز يعزز فرص صعود مانشستر يونايتد إلى دور الـ16.

في حالة تعثر كوبنهاجن بالتعادل أو الخسارة، تصبح حسابات تأهل مانشستر يونايتد في يديه، إذ يعني الفوز في الجولة الختامية على البافاري، التأهل دون النظر إلى المنافسين.

يشار إلى أن يونايتد ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 في آخر مشاركاته موسم 2021-2022.