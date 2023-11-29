غياب السعيد والكرتي.. باتشيكو يعلن قائمة بيراميدز لمباراتي نواذيبو وصن داونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز قائمة الفريق المتجهة لخوض مباراتي الفريق ضد نواذيبو الموريتاني وصن داونز الجنوب أفريقي، في إطار منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة بيراميدز التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، شريف إكرامي، أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي، أسامة جلال، علي جبر، محمد حمدي، محمد الشيبي، كريم حافظ، أحمد فتحي، أحمد سامي

خط الوسط: بلاتي توريه، أحمد توفيق، رمضان صبحي، مهند لاشين، محمد رضا بوبو، سيف جعفر، يوسف أسامة، مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي، دودو الجباس، فخري لاكاي

ويلحق الثنائي، عبدالله السعيد ووليد الكرتي ببعثة الفريق، بعد أن يخضعا إلى برنامج تأهيلي.

وتغادر بعثة بيراميدز القاهرة اليوم في طريقها إلى العاصمة الموريتانية "نواكشوط"، لخوض مباراة نواذيبو في إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر لها السبت المقبل، ثم تسافر بعدها إلى جنوب إفريقيا لخوض مباراة صن داونز في الجولة الثالثة.

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