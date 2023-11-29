فانتازي.. انخفاض سعر سون هيونج مين اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انخفض اليوم الأربعاء سعر جناح توتنهام سون هيونج مين، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ونستعرض أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 29 نوفمبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

بوكايو ساكا (آرسنال) 8.8 مليون جنيه إسترليني

أولكسندر زينشينكو (أرسنال) 5.1 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

سون هيونج مين (توتنهام) 9.6 مليون جنيه إسترليني

جوسكو جفارديول (مانشستر سيتي) 4.9 مليون جنيه إسترليني

ماتيوس نونيز (مانشستر سيتي) 4.8 مليون جنيه إسترليني

مات تارجيت (نيوكاسل) 4.2 مليون جنيه إسترليني

ميخائيل أنطونيو (وست هام) 5.7 مليون جنيه إسترليني

جارود بوين (وست هام) 7.6 مليون جنيه إسترليني