أكثر من مجرد مباراة.. 4 دوافع تحفز الزمالك للفوز على فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - يستكمل الزمالك مشواره في النسخة الحالية من الدوري المصري بمواجهة فيوتشر، بعد 26 يوما من آخر مباراة.

الزمالك يحل ضيفا على فيوتشر (الأربعاء) في الجولة السابعة من الدوري المصري على ملعب السلام، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء.

ويحتل الزمالك حاليا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، متأخرا بفارق 4 نقاط عن فيوتشر صاحب المرتبة الرابعة.

وفي السطور التالية يلقي "الخليج 365" الضوء على 4 دوافع تحفز الزمالك للفوز على فيوتشر.

استغلال الدفعة المعنوية

يعيش الزمالك حالة جيدة على مستوى النتائج في الفترة الأخيرة، ما يمنح الفريق الأبيض دفعة معنوية لاستكمال الانتصارات.

الزمالك كان قد تغلب على بيراميدز بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس مصر بعد تعادل ماراثوني (3-3)، قبل أن يهزم أبو سليم الليبي (1-0) في افتتاح دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

الخروج من دوامة النتائج السلبية في الدوري

من ناحية أخرى يتطلع الزمالك للخروج من دوامة النتائج السلبية في الدوري المصري، بعد خسارته في آخر جولتين.

وخسر الزمالك (1-2) أمام كلا من إنبي وزد في الجولتين الخامسة والسادسة على الترتيب، وتجدر الإشارة إلى أن الهزيمة الأخيرة تسببت في رحيل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وتعيين المدير الفني الحالي معتمد جمال.

وإجمالا خاض الزمالك 6 مباريات في النسخة الحالية من الدوري المصري، فاز في 2 منها وتعادل مرتين كما خسر في مناسبتين.

الاستمرار في المنافسة

يحتاج الزمالك أيضا لتدارك موقفه في الدوري سريعا، لتجنب الخروج مبكرا من المنافسة على اللقب.

ومنذ بداية الموسم الحالي أهدر الفريق الأبيض 10 نقاط في الدوري، وتفصله حاليا 5 نقاط عن الصدارة.

التغلب على منافس مباشر

في الموسم الماضي احتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 60 نقطة، بفارق نقطتين أمام فيوتشر الذي حل رابعا.

كذلك في الموسم الحالي يعد فيوتشر منافسا قويا في الدوري، حيث يبتعد بفارق نقطة واحدة عن الصدارة.

ومن المتوقع أيضا أن يتجدد انخراط الزمالك وفيوتشر في المنافسة على الصدارة واللقب هذا الموسم.