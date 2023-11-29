فانتازي.. أفضل 5 لاعبين للجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

رشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 5 لاعبين يمكنهم التألق وتحقيق الكثير من العوائد الهجومية في الجولة الرابعة عشر المقبلة، قبل الموعد النهائي يوم السبت.

رحيم سترلينج (تشيلسي) 7 مليون جنيه إسترليني

يستضيف جناح تشيلسي نظيره برايتون وهو في أفضل حالاته هذا الموسم، حيث قدم سترلينج عوائد هجومية ضد توتنهام ومانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في آخر ثلاث مباريات للبلوز.

وحقق 37 نقطة خلال الأسابيع الستة الماضية، وسجل ثلاثة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

وهذا يسلط الضوء على إمكانياته الكبيرة الشاملة ضد برايتون، الذي يعد واحدًا من أربعة فرق فقط لم تحافظ على شباكها نظيفة هذا الموسم.

ويليام ساليبا (آرسنال) 5.5 مليون جنيه إسترليني

شارك المدافع الفرنسي في جميع الدقائق مع أرسنال منذ بداية موسم 2023/24، ويحتل المركز الثاني في ترتيب المدافعين برصيد 61 نقطة بفضل هدف وتمريرة حاسمة وست شباك نظيفة.

وتبدأ المباراة على أرضه ضد ولفرهامبتون سلسلة من المنافسين الذي يمكنه التسجيل والمحافظة على شباكه نظيفة ضدهم في الأسابيع المقبلة.

جيريمي دوكو (مانشستر سيتي) 6.7 مليون جنيه إسترليني

يبدو أن البلجيكي حصل على مكان أساسي تحت قيادة بيب جوارديولا، حيث بدأ أساسيًا في كل من المباريات الثلاث الأخيرة مع مانشستر سيتي.

ويمكن أن تكون سرعة دوكو وقدرته على مواجهة المدافعين سلاحًا رئيسيًا في بداية الأسبوع المقبل، حيث يستضيف السيتي فريق توتنهام الذي ضربت الإصابات خط دفاعه في الفترة الأخيرة.

وأثبت البلجيكي فعاليته بشكل خاص على ملعب الاتحاد مؤخرًا، حيث حقق 33 نقطة في آخر ثلاث مباريات على أرضه.

محمد قدوس (وست هام) 6.6 مليون جنيه إسترليني

كان الغاني لاعبا رئيسيا في غياب جارود بوين في مباراة الأسبوع الماضي، حيث قدم كلا التمريرتين الحاسمتين في فوزه 2-1 على بيرنلي.

وتسديدات قدوس السبع وستة تمريرات مفتاحية احتلت المركز الثاني لوست هام في آخر أربع مباريات، مما يؤكد إمكانياته الشاملة في تسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة.

ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) 7.4 مليون جنيه إسترليني

استعد مهاجم نيوكاسل للقاء مانشستر يونايتد على أرضه بتسجيله هدفًا عند عودته من الإصابة في الأسبوع الماضي، بجانب تسجيله هدف أمس ضد باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

ورفع هدف إيزاك في الفوز 4-1 على تشيلسي رصيده إلى سبعة أهداف في تسع مباريات فقط، مما يسلط الضوء على أهميته الكبيرة في هجوم نيوكاسل.