تذكرتي تعلن فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك وسوار الغيني وتحدد السعر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك وسوار الغيني، حيث يقام اللقاء يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية في تمام الساعة السابعة مساء، على استاد السلام.

ومتاح للحجز الدرجتين الثالثة يمين وشمال، بسعر 60 جنيها للتذكرة الواحدة، حيث وافقت الجهات الأمنية على حضور عدد 15 ألف مشجع للجمهور الأبيض.

جدير بالذكر، فاز نادي الزمالك على نظيره أبو سليم بنتيجة 1-0، في المباراة الماضية ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، على ملعب برج العرب.