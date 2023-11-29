داخل الاتحاد.. شوبير يكشف تفاصيل "خناقة" حسام وإبراهيم حسن مع ممثلي المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه على راديو أون سبورت fm تفاصيل المشادة بين الثنائي حسام وإبراهيم حسن مع ممثلي النادي المصري البورسعيدي، داخل مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، بعدما تقدم التوأم بشكوى للحصول على مستحقاتهم.

قال شوبير إن هناك أزمة داخل اتحاد الكرة نشبت خلال جلسة حسام وإبراهيم حسن بحضور ممثلين من النادي المصري البورسعيدي.

وأشار لاعب الأهلي السابق إلى أن التوأم انفعلوا على ممثلي النادي المصري وحدثت مشادة كلامية تدخل اللواء حلمي مشهور، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لحلها.

وكان أعلن المصري البورسعيدي، في بيان رسمي، إنهاء التعاقد مع حسام وإبراهيم حسن، ونص البيان على: "نظرًا للتجاوزات غير العادية وغير المقبولة وغير المبررة من كلا من الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول، والكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة وسبهم لمجلس الإدارة رئيسا وأعضاء بألفاظ خارجة أمام اللاعبين والإداريين بين شوطي مباراة أسوان وعقب انتهائها والتي أقيمت يوم الأربعاء الموافق 3 من مايو وكذلك شكوى اللاعبين من الإهانة المستمرة وسوء المعاملة وتوجيه السباب لهم والتلفظ بألفاظ خارجة لا تليق بلاعبي النادي ورغبة كثير من اللاعبين بطلب إنهاء التعاقد مع النادي بسبب المعاملة السيئة والإهانة من السيد حسام حسن".

اختتم: "وبعد تقدم بعض أعضاء الجهاز الإداري بمذكرات إقرارهم بتجاوز كلا من الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن بسبهم لمجلس الإدارة واللاعبين وتأييدا لما تقدم به اللاعبين والإهانة والمعاملة السيئة، قرر مجلس إدارة النادي المصري وبالإجماع إقالة الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق مع توقيع غرامة مالية يحددها المجلس في جلسته المقبلة مع تكليف الدكتور ميمي عبد الرازق بتولي مهام المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري ".

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