شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مصريين يتأهلون إلى ربع نهائى بطولة هونج كونج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات اليوم الأول من دور الـ 16 ببطولة هونج كونج للاسكواش، التى تستضيفها هونج كونج خلال الفترة بين 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يجعلها بفئة البلاتينيوم، أعلى فئة في بطولات الاسكواش.

ونجح 5 لاعبين مصريين وهم، علي فرج، نور الشربيني، طارق مؤمن، مازن هشام، ومصطفى عسل، في التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد انتهاء منافسات اليوم الأول من دور الـ 16.

وجاءت نتائج المصريين في دور الـ 16 كالتالي:

- فوز نور الشربيني على منافستها تشان سين بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-3, 10-12, 10-12, 11-7.

- هزيمة سلمى هاني أمام اليابانية ساتومي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-14, 11-6, 11-7, 11-6.

- فوز مصطفى عسل على يوسف سليمان بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-13, 11-6, 11-2, 11-5.

- فوز طارق مؤمن على الألماني رفائيل كاندرا بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-8, 7-11, 11-3.

- هزيمة أمينة عرفي أمام الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-8, 11-1.

- هزيمة هنا معتز أمام البلجيكية تيني جليس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-3, 11-5.

- فوز علي فرج على الانجليزي باتريك روني بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-8, 11-7.

- فوز مازن هشام على مواطنه طارق مؤمن بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 9-11, 11-3, 12-10.