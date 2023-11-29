شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد كرة القدم: الدولة شهدت تطورا كبيرا والمشاركة بالانتخابات واجب وطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن سعادته بالتواجد اليوم فى هذا الصرح التعليمي الكبير داخل كلية التربية الرياضية جامعة طنطا، موضحاً أن الشباب هم المستقبل، مشيداً بالجهود الكبيرة التى تبذلها الكلية لتخريج جيل رياضي في كافة المجالات والأنشطة.

وأضاف فى ندوة أقيمت بالكلية، أن الشباب هم المستقبل وعليهم المشاركة بكل قوة فى الانتخابات الرئاسية القادمة لأنه واجب وطنى، مشيراً إلي أن من يرى ويتابع ما يحدث فى مصر يتأكد من النهضة والطفرة التى تشهدها جميع المجالات فى الصناعة والتجارة والزراعة والمدن الجديدة التي قضت علي الكثافة السكانية وغيرها من القطاعات المختلفة.

وتابع أن مراكز الشباب كانت أغلقت قديما، موضحاً أن الدولة الآن تهتم بالرياضة المصرية، والتي شهدت العديد من مبادرات اكتشاف المواهب، وتم نقلها أمام أعين الجميع عن طريق وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن الدولة تهتم بكافة الأنشطة الرياضية.