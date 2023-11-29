شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح وصبحى والزنارى يخوضون تدريبات منفردة فى الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الثلاثى أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى بالإضافة إلى عبد الله جمعة، لاعبو الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك في مقر القلعة البيضاء اليوم.

وخاض الثلاثى الموقوف تدريبات منفردة على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، بالإضافة إلى عبد الله جمعة الذى تم استبعاده من قائمة مباراة مودرن فيوتشر المقرر إقامتها اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة دورى nile.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره مودرن فيوتشر في الجولة السابعة من بطولة الدورى، والمقر لها السابعة من مساء اليوم بإستاد السلام.

ويغيب عن الزمالك في مباراة فيوتشر الليلة، كلا من الثلاثى أحمد فتوح و محمد صبحى و مصطفى الزنارى بسبب ايقافهم على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد في الدورى.

كما يغيب مصطفى شلبى وحسام عبد المجيد وعبد الله جمعة والونش للإصابة، بينما يغيب محمد بيسو وأحمد زكى لأسباب فنية.

وحرص معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني، طوال فترة التوقف الماضية على تصحيح بعض الأخطاء التي كان يقع فيها لاعبو الفريق خلال فترة تولى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو زمام القيادة، كما ركز معتمد جمال على رفع الروح المعنوية لدى اللاعبين خاصة بعد تحقيق الفوز على أبو سليم بهدف دون رد بالكونفدرالية.



تدريبات اللاعبين

ترديب الثلاثى

ثلاثى الزمالك

لاعبى الزمالك



ثلاثى الزمالك



لاعبى الزمالك



تدريبات اللاعبين