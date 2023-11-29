شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق الزمالك مع نظيره مودرن فيوتشر في إطار الجولة السابعة من بطولة دورى nile بالمباراة التي تقام بإستاد السلام ، حيث تم نقل مباريات الزمالك الى ستاد السلام نظرا لأعمال الصيانة في استاد القاهرة.

نرصد في السطور التالية كل ما يخص مباراة الزمالك وفيوتشر في الدورى الليلة .

س: ما موعد مباراة الزمالك و مودرن فيوتشر؟

ج: تقام مباراة الزمالك و فيوتشر في السابعة من مساء اليوم بإستاد السلام ، في المواجهة الخامسة في تاريخ مواجهات الفريقين.

س: ما تاريخ مواجهات الزمالك وفيوتشر؟

ج: تعد مباراة الليلة هي الخامسة بين الزمالك وفيوتشر فلقد التقى الفريقين في 4 مباريات قبل لقاء اليوم حقق الفارس الأبيض فيهم حيث فاز في اللقاء الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين فيما فاز في اللقاء الثانى بهدف دون رد وفاز فى اللقاء الثالث بهدفين مقابل هدف ، وفاز الزمالك فى اللقاء الرابع والاخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

س: كم لاعب يغيب عن الزمالك في مباراة فيوتشر الليلة؟

ج: يغيب عن الزمالك في مباراة فيوتشر الليلة، كلا من الثلاثى أحمد فتوح و محمد صبحى و مصطفى الزنارى بسبب إيقافهم على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد في الدورى.

كما يغيب مصطفى شلبى و حسام عبد المجيد و عبد الله جمعة والونش للإصابة، بينما يغيب محمد بيسو وأحمد زكى لأسباب فنية.

س: ما موقف الزمالك فيوتشر في جدول ترتيب الدورى

ج: يحتل الزمالك المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 8 نقاط بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز فى مباراتين وخسر مثلهم وتعادل فى مثلهم وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 9 أهداف، فيما يحتل مودرن فيوتشر المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.