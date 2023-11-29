شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستغل إجازة الأهلى فى إيجاد حلول لأزمة الهجوم قبل موقعة يانج أفريكانز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الإجازة التي يحصل عليها الفريق الأحمر اليوم الأربعاء في البحث عن حلول للأزمة الهجومية التي يعاني منها الفريق في الفترة الأخيرة، وتسببت في نزيف 4 نقاط في آخر مباراتين بمسابقة الدوري أمام الجونة وسموحة.

ويرغب كولر في الوصول إلى حلول هجومية قبل السفر إلى تنزانيا غدا الخميس لمواجهة يانج أفريكانز التنتزاني في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يعكف المدرب السويسري على مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة لمعرفة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين، على أن يقوم بشرحها للاعبين في المحاضرة التي تسبق مران الغد، لتفادي تكرار هذه الأخطاء.

وعبّر مارسيل كولر عن عدم رضاه عن نتيجة مباراة الفريق أمام سموحة التي انتهت بالتعادل السلبي، مضيفا خلال تصريحات بعد المباراة: "خلال الشوط الأول لم يكن لدينا القوة الكافية، وخلال الشوط الثاني كان الهجوم في اتجاه واحد، وعندما تواجه فريقًا يدافع بـ9 لاعبين تكون هناك صعوبة، وحاولنا البحث عن حلول ولكن لم نوفق خلال المباراة".

وأوضح كولر أنه بين شوطي المباراة تحدث مع اللاعبين في استغلال الضربات الثابتة، وأنه لا يوجد الوقت الكافي للتدريب بسبب ضغط المباريات.

وأشار المدير الفني إلى أن هناك أخطاء متكررة خلال المباريات مثل إضاعة الوقت، وهناك لاعب من سموحة كان يستحق البطاقة الحمراء ولكم لم يحدث ذلك.

وشدد كولر على أن الفريق يفتقد بعض اللاعبين بشكل إجباري بسبب الإصابات، وهناك لاعبون عائدون للمشاركة مثل علي معلول، والقائمة التي تم اختيارها للمباراة قد تكون اضطرارية.