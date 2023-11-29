شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تطير إلى نواكشوط لمواجهة نواذيبو بدورى أبطال أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وغادرت بعثة بيراميدز مطار القاهرة علي متن طائرة خاصة متوجهة إلي موريتانيا، وكان البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني أعلن قائمة رحلتي الفريق لخوض مباراتي نواذيبو الموريتاني وصن داونز الجنوب أفريقي.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب
خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد سامي
خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - رمضان صبحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - يوسف أسامة - مصطفى فتحي
خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي
ومن المقرر أن يلحق الثنائي، عبد الله السعيد والمغربي وليد الكرتي ببعثة الفريق في جنوب أفريقيا، حيث يخضع الثنائي حاليا لبرنامج تأهيلي، خاصة وأن السعيد يعاني من بعض الإجهاد فيما يواصل الكرتي التأهيل من مزق السمانة الذي تسبّب في غيابه في الفترة الماضية.
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