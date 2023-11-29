شكرا لقرائتكم خبر عن 45 دقيقة بالملعب و30 فى الجيم.. ماذا فعل فتوح وصبحي والزنازى داخل الزمالك اليوم ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الثلاثى أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى بالإضافة إلى عبد الله جمعة،لاعبو الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك مجموعة من التدريبات على ملعب اللطيف أبو رجيلة عصر اليوم الأربعاء لمدة 45 دقيقة.

وتوجه رباعى الزمالك إلى صالة الجيم بعد الانتهاء من التدريبات على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة وخاضوا تدربات بدنية لمدة 30 دقيقة ،بالإضافة إلى عبد الله جمعة الذى تم استبعاده من قائمة مباراة مودرن فيوتشر المقرر إقامتها اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة دورى nile، وبعد ذلك توجه اللاعبون الأربعة إلى "الجيم".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره مودرن فيوتشر في الجولة السابعة من بطولة الدورى ، والمقر لها السابعة من مساء اليوم بإستاد السلام.

ويغيب عن الزمالك في مباراة فيوتشر الليلة، كلا من الثلاثى أحمد فتوح و محمد صبحى و مصطفى الزنارى بسبب ايقافهم على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد في الدورى.

كما يغيب مصطفى شلبى و حسام عبد المجيد و عبد الله جمعة والونش للإصابة، بينما يغيب محمد بيسو وأحمد زكى لأسباب فنية.

وحرص معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني، طوال فترة التوقف الماضية على تصحيح بعض الأخطاء التي كان يقع فيها لاعبو الفريق خلال فترة تولى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو زمام القيادة، كما ركز معتمد جمال على رفع الروح المعنوية لدى اللاعبين خاصة بعد تحقيق الفوز على أبو سليم بهدف دون رد بالكونفدرالية.