شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 29 / 11 / 2023 الكثير من الاخبارو الأحداث الرياضية الهامة، على رأسها خوض أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري تدريبات منفردة بالزمالك، وتفاصيل إصابة بيرسي تاو بالأهلي.

توجهت بعثة فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط لخوض مباراة نواذيبو في الجولة الثانية من دور المجموعات والمحدد لها السبت المقبل، ثم السفر بعدها مباشرة إلى جنوب أفريقيا لخوض لقاء صن داونز بالجولة الثالثة.

ظهر الثلاثى أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى بالإضافة إلى عبد الله جمعة، لاعبو الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك في مقر القلعة البيضاء اليوم.

أعرب جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن سعادته بالتواجد اليوم فى هذا الصرح التعليمي الكبير داخل كلية التربية الرياضية جامعة طنطا، موضحاً أن الشباب هم المستقبل، مشيداً بالجهود الكبيرة التى تبذلها الكلية لتخريج جيل رياضي في كافة المجالات والأنشطة.

أسدل الستار على منافسات اليوم الأول من دور الـ 16 ببطولة هونج كونج للاسكواش، التى تستضيفها هونج كونج خلال الفترة بين 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يجعلها بفئة البلاتينيوم، أعلى فئة في بطولات الاسكواش.

انتهى إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي في مسابقة الدوري، وفقا لقرار لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة بإيقافه لمدة 6 مباريات، حيث غاب اللاعب عن الفريق الأحمر في 6 مباريات أمام المصري والإسماعيلي والمقاولون العرب وسيراميكا والجونة وسموحة.

كشف أحمد هاشم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، آخر تطورات ملف زيادة أعداد الجماهير خلال مباريات الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري خلال الموسم الحالي 2023 / 2024 إلى 10 آلاف مشجع.

غاب بيرسي تاو لاعب الأهلي عن مباراة فريقه أمام سموحة أمس بسبب الإصابة بإجهاد في العضلة الأمامية، حيث فضل الجهاز الفني استبعاده من مباراة الأمس خشية من تفاقم الإصابة وحفاظا على سلامة اللاعب.

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