شكرا لقرائتكم خبر عن كيلسى البولندي يقدم حسن قداح نجم منتخب اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام نادى كيلسى البولندي بتقديم حسن قداح لاعب منتخب مصر لكرة اليد لخوض رحلة احتراف جديدة فى ملاعب أوروبا .

وتلقى حسن قداح، نجم كرة اليد فى الزمالك المنتقل حديثا لصفوف كيلسيه الهولندى، عرضا من أحد أندية ألمانيا للانتقال إلى صفوفه خلال المرحلة المقبلة، إلا أنه فضل استكمال رحلته فى بولندا.

وانضم قداح لصفوف الفريق البولندي بعد الاتفاق على ذلك من الموسم الماضى.

وتستضيف مصر كأس الأمم الافريقية لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 19 إلى 29 يناير المقبل، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

سيواجه متصدر المجموعة الثانية "مجموعة مصر" وصيف المجموعة الرابعة " مجموعة تونس"، بينما سيلاقي وصيف المجموعة الثانية متصدر المجموعة الرابعة في ربع نهائي البطولة.

وفي حالة فوز مصر في الدور ربع النهائي وفي الجانب الآخر حقق منتخب تونس الفوز، سيلاقي منتخب مصر منتخب تونس في نصف النهائي.

مجموعات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2024

المجموعة الأولى: كاب فيردي - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - رواندا

المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل

المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا

المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا - كينيا