شكرا لقرائتكم خبر عن ياو أنور: لا أملك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى لأهاجم الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى التوجولي ياو أنور، لاعب الإسماعيلي، قيامه بالهجوم على منظومة التحكيم في الدوري المصري عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب هزيمة فريقه أمام بيراميدز أمس بهدفين مقابل هدف.

وكانت صفحة منسوبة للاعب الإسماعيلي على موقع إنستجرام قد نشرت "ستوري" يؤكد فيه: «الاتحاد المصري لكرة القدم، قوموا بتوفير رواتب الحكام لكي يحصلوا عليها قبل كل مباراة».

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإسماعيلي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو للمهاجم التوجولي ينفي من خلاله امتلاكه لأي صفحات على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك أو إنستجرام.

وخسر الإسماعيلي منم بيراميدز بنتيجة 1/2، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.