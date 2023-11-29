شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى المقاولون ضمن اختيارات منتخب الشباب استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي المقاولون العرب خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بضم الثنائي محمد رفعت، وكريم على يونس، للانضمام لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 للمشاركة في أولى تجمعات المنتخب استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا 2025 ابتداء من الخميس 30 نوفمبر.

ورحب رئيس قطاع الناشئين في نادي المقاولون العرب، يسري عبدالغني، بانضمام الثنائي محمد رفعت ،وكريم علي يونس إلى المنتخب خلال الفترة المحددة للمعسكر.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة فاركو المقرر لها غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة دوري Nile.

وكان المقاولون العرب قد استغل فترة التوقف في خوض عدة تجارب ودية لتجهيز اللاعبين، حيث فاز على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف، كما فاز على المروج الليبي بهدف نظيف، بينما خسر المقاولون العرب أمام الاسماعيلي بثنائية نظيفة.

وتراجع فريق المقاولون العرب إلى المركز الأخير فى جدول مسابقة الدوري برصيد نقطتين فقط، حصدهما بعدما خاض 6 مباريات، تعادل في مباراتين وخسر 4 أخرى، ولم يتذوق طعم الانتصارات حتى الآن، وسجل لاعبو المقاولون 8 أهداف واستقبلت شباكه 13 هدفاً آخر.