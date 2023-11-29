شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يغازل جماهير الزمالك قبل مباراة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك على نشر صورة تجمعه مع جمهور القلعة البيضاء أثناء تواجده فى المدرجات بإحدى المباريات، وذلك قبل ساعات قليلة من مباراة الزمالك وفيوتشر بالجولة السابعة من بطولة دورى nile.

ونشر زيزو الصورة عبر خاصية تبادل الصور انستجرام، والتي تظهر فيها جماهير الزمالك بكثافة في المدرجات، رافعين شعار القلعة البيضاء.



زيزو

ويلتقى في السابعة مساء اليوم فريق الزمالك مع نظيره مودرن فيوتشر بالجولة السابعة ببطولة دورى nile، بالمباراة التي تقام بإستاد السلام.

ومن المتوقع أن يخوض معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للزمالك، المباراة بتشكيل مكون من:-

محمد عواد في حراسة المرمى، ومحمد عبد الغني، ومحمود علاء، وحمزة المثلوثي في خط الدفاع، بينما يعتمد على محمود دونجا وعمرو السيسى ويوسف أوباما وإبراهيما نداى بخط الوسط، على أن يكون محمود شيكابالا وسيف الدين الجزيرى وأحمد سيد زيزو في الهجوم.