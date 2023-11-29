شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مرانا وحيدا فى تنزانيا قبل موقعة يانج أفريكانز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكتفي الجهاز الفني للأهلي بخوض مران وحيد في تنزانيا مساء الجمعة المقبل على ملعب المباراة الذي يستضيف مباراته ضد لمواجهة يانج أفريكانز مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحصل الأهلي على راحة سلبية اليوم الأربعاء، على أن يستأنف تدريباته صباح غد الخميس على ملعب مختار التتش قبل أن يتوجه ظهر الغد إلى مطار القاهرة ومنه يستقل الطائرة التي ستقله إلى العاصمة التنزانية دار السلام لمواجهة يانج أفريكانز السبت المقبل.

ويعكف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى على استكشاف فريق يانج أفريكانز بمشاهدة مبارياته المحلية والأفريقية للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف بطل تنزانيا بحثاً عن مواصلة الانتصارات للمارد الأحمر بعد الفوز على ميدياما الغانى بالجولة الأولى بثلاثية دون رد .

ويلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز 2 ديسمبر المقبل فى تنزانيا، علماً بأن الفريق التنزاني خسر فى الجولة الأولى من شباب بلوزداد الجزائري بملعب الأخير بثلاثية نظيفة.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلى تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى تنزانيا غداً الخميس على متن طائرة خاصة؛ لملاقاة يانج أفريكانز ضمن فعاليات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا

وحرص الدماطي على التنسيق الكامل مع خالد بيبو مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، وتوفير أحسن الأجواء للجهاز الفني واللاعبين لتحقيق أحسن النتائج.