الامارات | الاتحاد السعودي يراهن على مسؤول سابق في ليفربول للتعاقد مع صلاح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن نادي الاتحاد السعودي ما يزال مصرا على التعاقد مع نجم الكرة المصرية، ومهاجم فريق ليفربول، محمد صلاح خلال الفترة المقبلة، وخاصة في الانتقالات الصيفية لعام 2024. وأكدت الصحيفة أن نادي الاتحاد يراهن على علاقة صلاح القوية بمسؤول سابق في نادي ليفربول من أجل تسهيل عملية انتقاله إلى الاتحاد. وكان الاتحاد عرض 150 مليون استرليني الصيف الماضي، لكن عرضه القياسي لم يلق ترحيبا في ليفربول، والذي أصر على التمسك بنجمه.

وأكدت الصحيفة أنه من المتوقع أن يتم تعيين المدير الرياضي السابق لليفربول جوليان وارد في نفس المنصب في نادي الاتحاد، ووجوده سيكون أمرا داعما بقوة للاتحاد للتعاقد مع صلاح، كون العلاقة قوية بينهما، وبجانب أنه يعلم كل أسرار إدارة ليفربول. وكان واردز وراء عدد من التعاقدات المهمة في ليفربول، ورحيله بنهاية الموسم الماضي، جاء بسبب خلافات مع الإدارة العليا للنادي.