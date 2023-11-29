تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة فيوتشر.. الجزيري يقود الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره مودرن فيوتشر، في المباراة التي تجمعهما علي ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري.

وتنطلق صافرة مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1.

الجزيري يقود تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة فيوتشر

حراسة المرمي: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني - حمزه المثلوثي - محمد طارق

خط الوسط: عمر جابر - نبيل دونجا - محمد روقا - إبراهيما نداي - أوباما - زيزو

خط الهجوم: سيف الجزيرى

ويقع الزمالك المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 8 نقاط بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز فى مباراتين وخسر مثلهم وتعادل فى مثلهم وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 9 أهداف

فيما يحتل مودرن فيوتشر المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.