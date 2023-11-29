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شاهد.. راعٍ جديد علي قميص الزمالك اليوم أمام فيوتشر

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ياسر رشاد - القاهرة - تشهد مباراة الزمالك ونظيره فريق فيوتشر مساء اليوم الأربعاء، ظهور راعٍ جديد علي قميص الفريق للمرة الأولي خلال هذا الموسم.

حيث أتم مسؤولي نادي الزمالك تعاقدهم مع شركة seven المعروفة سابقًا باسم BelCash، للإستثمار وذلك للظهور علي " كم" قميص الفريق بداية من لقاء اليوم.

 

الزمالك

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ويواجه الفريق الأول لكرة القدم  بنادي الزمالك نظيره فيوتشر في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الممتاز.

 

تشكيل الزمالك المتوقع أمام مودرن فيوتشر

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: محمد عبدالشافي، محمد عبدالغني، حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عمرو السيسي، سيد عبدالله ، إبراهيما نداي.

في خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، يوسف أوباما، محمود عبدالرازق شيكابالا.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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