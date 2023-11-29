شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج مباريات اليوم من دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح السكة الحديد في تحقيق فوز كبير على النجوم برباعية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما بإستاد السكة ضمن فاعليات الجولة العاشرة من دورى القسم الثانى أ، ليرتفع رصيد الفريق إلى 15 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الخاسرعند 6 نقاط ومازال في المركز الـ18.

وفى إطار مباريات نفس الجولة واصل بترول أسيوط انتصاراته محققا الفوز الثالث على التولى على حساب مكادى بهدف مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع ، بينما تجمد رصيد مكادى عند 12 نقطة في المركز الـ13 .

كما تعادل القناة مع أسوان بملعب قناة السويس بهدف لمثله ليرتفع رصيد الأول إلى 13 نقطة في المركز العاشر ، بينما رفع زهرة الجنوب رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع عشر ، كما استطاع طنطا الفوز على جمهورية شبين بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الـ9 ، بينما تجمد رصيد أبناء المنوفية عند 5 نقاط ويقبع في المركز قبل الأخير للدورى .