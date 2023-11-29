شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما وسيف الجزيرى وزيزو يقودون هجوم الزمالك أمام مودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقر معتمد جمال القائم باعمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة مودرن فيوتشر في السابعة مساء علي استاد السلام.

ويأتي تشكيل الزمالك الذي استقر عليه معتمد جمال كالتالي..

حراسة المرمي: محمد عواد

الدفاع: محمد طارق، محمد عبد الغني، حمزه المثلوثي، عمر جابر

في الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - إبراهيما نداي

فى الهجوم: يوسف أوباما- سيف الجزيرى - أحمد سيد زيزو