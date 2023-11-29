شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الزمالك تصل ملعب السلام استعدادا لمواجهة مودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد السلام، استعداداً لخوض مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز. وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء. وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من: حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين. خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر. خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ". خط الهجوم : سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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