شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يهزم المقاصة بهدفين مقابل هدف ويرتقى لوصافة دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل غزل المحلة انتصاراته تحت القيادة الفنية لحسام عبد العال محققا الفوز خارج ملعبه على حساب مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن فاعليات الجولة العاشرة لدورى القسم الثانى أ .

تقدم عبده يحيي للمحلة وعزز محمود غالي النتيجة بالهدف الثاني، بينما استطاع يوسف مظهر إحراز هدف مصر المقاصة الوحيد في الدقيقة 86.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المحلة إلى 20 نقطة ويرتقى لوصافة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن بتروجت المتصدر ، بينما تجمد رصيد مصر المقاصة عند 6 نقاط ومازال فى المركز السابع عشر .