تشكيل إشبيلية لمواجهة أيندهوفن فى دورى الابطال.. النصيرى يقود الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق إشبيلية عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام ايندهوفن، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا ويحتضنها ملعب "رامون سانشيز بيزاخون".

وجاء تشكيل إشبيلية كالتالي:

حراسة المرمى: ديمتروفيتش.

خط الدفاع: خيسوس نافاس، جوديليج، راموس، أكونيا.

خط الوسط: سو، فرناندو، راكيتيتش.

خط الهجوم: أوكامبوس، يوسف النصيرى، لوكيباكيو.

ويحتل فريق إشبيلية مذيلة ترتيب المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا برصيد نقطتين جمعهما من التعادل في مواجهتين والخسارة في مثلهما، وتسجيل 4 أهداف وتلقي 7.

بينما يتواجد أيندهوفن في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا برصيد 5 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والخسارة في مثلها والتعادل في مواجهتين وتسجيل 4 أهداف وتلقي 7.