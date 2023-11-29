تشكيل فيوتشر الرسمي لمواجهة الزمالك بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به لقاء الزمالك، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري.

وتنطلق صافرة مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1.

أحمد عاطف يقود تشكيل فيوتشر لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: عمر كمال - علي الفيل - محمد عبد السلام - محمد ربيعة.

خط الوسط: غنام محمد - باباتوندي بيلو - أيمن الصفاقسي - ناصر ماهر - عبد الكبير الوادي.

خط الهجوم: أحمد عاطف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من، محمود حمدي وباسم علي وطارق طه ومحمد نصير ومحمد صادق وهشام عادل وعلي زعزع و عمر السعيد ومروان محسن.

بينما جاء تشكيل الزمالك لمواجهة فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمي: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني - حمزه المثلوثي - محمد طارق

خط الوسط: عمر جابر - نبيل دونجا - محمد روقا - إبراهيما نداي - أوباما - زيزو

خط الهجوم: سيف الجزيرى

ترتيب الزمالك وفيوتشر بالدوري قبل صدام اليوم

ويقع الزمالك المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 8 نقاط بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز فى مباراتين وخسر مثلهم وتعادل فى مثلهم وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 9 أهداف.

فيما يحتل مودرن فيوتشر المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.