اخبار الرياضه

تشكيل فيوتشر الرسمي لمواجهة الزمالك بالدوري

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به لقاء الزمالك، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من .

وتنطلق صافرة مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1.

 

أحمد عاطف يقود تشكيل فيوتشر لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: عمر كمال - علي الفيل - محمد عبد السلام - محمد ربيعة.

خط الوسط: غنام محمد - باباتوندي بيلو - أيمن الصفاقسي - ناصر ماهر - عبد الكبير الوادي.

خط الهجوم: أحمد عاطف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من، محمود حمدي  وباسم علي  وطارق طه ومحمد نصير ومحمد صادق وهشام عادل   وعلي زعزع و عمر السعيد ومروان محسن.

 

بينما جاء تشكيل الزمالك لمواجهة فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمي: محمد عواد

خط الدفاع:  محمد عبد الغني - حمزه المثلوثي - محمد طارق 

خط الوسط: عمر جابر - نبيل دونجا - محمد روقا - إبراهيما نداي - أوباما  - زيزو

خط الهجوم: سيف الجزيرى

 

ترتيب الزمالك وفيوتشر بالدوري قبل صدام اليوم

ويقع الزمالك المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 8 نقاط بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز فى مباراتين وخسر مثلهم وتعادل فى مثلهم وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 9 أهداف.

فيما يحتل مودرن فيوتشر المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا