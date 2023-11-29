ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد منافسه فريق نابولي الإيطالي، القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023 – 2024، حيث ينقلان مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد نابولي مباشر اليوم عبر الجدول التالي، وذلك باعتبار أن القناة المفتوحة تعرض مجموعة من المباريات الهامة داخل أوروبا، فيما تكون قناة بين سبورت القطرية هي القناة الحاصلة رسميًا على حق إذاعة بث مباشر منافسات دوري الأبطال، للجماهير المشتركين في باقاتها الرياضية بنطاق الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا.

موعد مباراة ريال مدريد ونابولي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد منافسه فريق نابولي الإيطالي، وذلك في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر الجاري، ضمن مواجهات الجولة الـ 5 من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023/2024، كما يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو معقل الريال أحداث مباراة ريال مدريد ضد نابولي اليوم، استكمل معنا المقال لتتعرف على تشكيل ريال مدريد ضد نابولي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ونابولي | من هنــــا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد نابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا

وحول القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023/2024، فإننا نعرض لكم قناتين ينقلان مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد نابولي مباشر اليوم عبر الجدول التالي، وذلك باعتبار أن القناة المفتوحة تعرض مجموعة من المباريات الهامة داخل أوروبا، فيما تكون قناة بين سبورت القطرية هي القناة الحاصلة رسميًا على حق إذاعة بث مباشر منافسات دوري الأبطال، للجماهير المشتركين في باقاتها الرياضية بنطاق الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا.

تردد قناة SPORT 3 تردد beIN SPORTS 1 القمر الصناعي: Afghan sat 1 التردد: 11293 معامل الاستقطاب: عمودي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 6/5 مفتوحة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

تشكيل ريال مدريد ضد نابولي

ينتظر أن يكون تشكيل ريال مدريد اليوم، لمواجهة نابولي ضمن مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا، كالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، روديجر، ألابا، ناتشو.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، توني كروس، إبراهيم دياز.

خط الهجوم: جود بيلينجهام، خوسيلو، رودريجو.

قائمة ريال مدريد لمواجهة نابولي بأبطال أوروبا

حراسة المرمى وفيها:-

أندريه لونين، فران جونزاليس، واللاعب كانيزاريس.

خط الدفاع ويضم كل من:-

داني كارفاخال، دافيد ألابا، واللاعب ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، واللاعب أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط وفيه:- جود بيلينجهام، توني كروس، واللاعب فيدي فالفيردي، داني سيبايوس، واللاعب ماريو مارتين، نيكو باز، ثيو زيدان.

خط الهجوم ويضم كل من:-

رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز، واللاعب جونزالو.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ونابولي | من هنــــا