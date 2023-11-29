تشكيل مانشستر يونايتد أمام جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدير الفني إريك تين هاج تشكيل فريق مانشستر يونايتد الأساسي الذي سيبدأ به مواجهة اليوم ضد جالطة سراي على ملعب علي سامي ين في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد للمباراة كالأتي :

حارس المرمى: أندري أونانا

الدفاع: لوك شو- فيكتور ليندلوف- هاري ماجواير- آرون وان بيساكا

الوسط: سفيان أمرابط- سكوت مكتوميناي- برونو فيرنانديز

الهجوم: أنتوني- راسموس هويلوند- أليخاندرو جارناتشو

يدخل فريق مانشستر يونايتد المباراة وتأثرًا بالنتائج السيئة التي حققها في دوري الأبطال حتى الآن، حيث يقبع المانيو في المركز الرابع والأخير بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط.