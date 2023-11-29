يويفا يكشف موقف مباراة مانشستر يونايتد ضد جلاتا سراي من التأجيل

تحوم الشكوك حول إمكانية تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام نظيره جلاتا سراي التركي، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتأتي تلك الاحتمالية بسبب هطول الأمطار بشكل غزير حول الملعب الذي سوف يحتضن المباراة التي سوف تجمع بين فريقي مانشستر يونايتد ضد جلاتا سراي.

وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، أنه لم يتلق أي معلومات تهدد إقامة مباراة الشياطين الحمر أمام جلاتا سراي، موضحًا أن اللقاء في موعده دون تأجيل.

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كما أشار بيان يويفا عن مباراة غلطة سراي ضد مانشستر يونايتد: “نحن نراقب عن كثب الطقس والأجواء، وفي هذه المرحلة ستقام المباراة كما هو مقرر”.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا على نظيره جلاتا سراي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.