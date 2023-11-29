معلول يعدل عن قرار رحيله من الاهلي.. عرض قطري كلمة السر

فجرت تقارير صحفية مفاجأة حول احتمالية تراجع التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، عن الرحيل بنهاية الموسم.

وبحسب التقارير الأخيرة، فإن معلول يرفض تجديد عقده ويرغب في الرحيل بنهاية الموسم الجاري، حيث أخطر إدارة القلعة الحمراء بقراره النهائي.

وينتهي عقد التونسي علي معلول، مع النادي الاهلي في نهاية الموسم الكروي الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادي في الميركاتو الشتوي المقبل.

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وطبقًا لتقارير صحفية، فإن الظهير الأيسر للمارد الأحمر، تلقى صدمة قوية بعد قرار رحيله عن النادي الاهلي.

وأوضحت أن اللاعب قرر الرحيل عن القلعة الحمراء بعد تلقيه عرضًا قطريًا من نادي الوكرة بمقابل مادي كبير.

وأشارت إلى أن نادي الوكرة قام بتجميد مفاوضاته مع معلول، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بسبب توصلهم لاتفاق مع لاعب بديل.

ومن المحتمل أن قرار الوكرة، قد يغير قرار معلول، ويجدد عقده مع النادي الاهلي خلال الفترة المقبلة.