أسطورة ريال مدريد يتغنى بلاعب الفريق الحالي

مدح فابيو كانافارو، أسطورة الكرة الإيطالية ونجم ريال مدريد السابق، جود بيلينجهام لاعب الميرنجي المتألق، وذلك خلال الحديث عن مواجهة نابولي، بدوري أبطال أوروبا.

ويحل نابولي ضيفا على ريال مدريد في مباراة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

قال كانافارو في تصريحاته نقلتها صحيفة «أس» الإسبانية:”الليلة سأكون في ملعب البرنابيو لتحليل المباراة مع شبكة برايم، ريال مدريد ونابولي فريقان أحملهما في قلبي، الشعور الذي ينتابني عندما أدخل إلى ملعب سانتياغو فريد من نوعه”.

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تابع:”ستكون هذه هي المرة الأولى التي تطأ فيها قدمي ملعب سانتياجو بيرنابيو منذ أن قاموا بالتجديدات، وأنا سعيد لعودتي إلى هنا.”

أضاف:”قلبي منقسم بين ريال مدريد ونابولي، تسجيل النقاط هنا صعب لكن فريق نابولي يلعب بشكل جيد، ووجد الحماس مع تغيير المدرب، خاصة أن ماتزاري لديه الخبرة ويعرف كيفية إدارة المجموعة بشك جيد، الأزوري فريق قوي، وليس من السهل اللعب ضدهم”.

أردف:”أنا متأكد من أن نابولي سيكون قادرًا على إزعاج الريال، أوسيمين آلة تهديف، لن يكون من السهل إيقافه بالنسبة لمدافعي ريال مدريد، لأنه أن تكون مدافعًا في الريال ليس بالأمر السهل، عليك أن تغطي مساحة كبيرة.”

أكد:”بيلينجهام لاعب كرة قدم استثنائي، وهو اللاعب الذي اندمج بسرعة أكبر بين أولئك الذين وصلوا إلى مدريد هذا العام”.

وواصل:”إنه اللاعب الأكثر لياقة في العالم، وهو اللاعب الذي يندمج بشكل أفضل وأسرع في الفريق، لقد كان مثيرا للإعجاب هذا الموسم، لقد كان الأمر مفاجئًا بالنسبة لي، عندما دخل إلى غرفة تبديل الملابس، ضرب على الطاولة قائلاً، ها أنا ذا، أنا المسؤول هنا”.