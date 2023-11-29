تشكيل مانشستر يونايتد ضد جلاتا سراي في دوري أبطال أوروبا

أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تشكيل الشياطين الحمر لمواجهة نظيره جلاتا سراي التركي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف جلاتا سراي نظيره مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأربعاء الموافق 29 من شهر نوفمبر الجاري ،ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وتبدأ أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد جلاتا سراي في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

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وضم تشكيل مانشستر يونايتد ضد جلاتا سراي كل من:

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: لوك شاو، هاري ماجواير، فيكتور ليندلوف، آرون وان بيساكا.

خط الوسط: مكتوميناي، برونو فيرنانديز، سفيان أمرابط.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، أليخاندرو جارناتشو، أنتوني مارسيال.

وعلى مقاعد البدلاء يتواجد، بايندير، هيتون. دالو، ڤاران، ريغيلون، غور، مجبري، ماينو، بيليستري، هويغيل، مارشيال.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد جلاتا سراي التركي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.