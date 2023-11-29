نانت يعلن عن مدرب مصطفى محمد الجديد

أعلن ناي نانت الفرنسي المحترف ضمن صفوفه النجم الدولي المصري مصطفى محمد عن مدربه الجديد خلفًا للمقال بيير أريستوي.

وكشف نانت عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إكس”، عن تعاقده مع الفرنسي جوزلين جورفينيك مديرًا فنيًا جديدًا للفريق بشكل رسمي.

ومن المقرر أن يقود جوزفينيك الفريق الفرنسي حتى نهاية الموسم، مع وجود خيار تمديد العقد لمدة عام إضافي.

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بدأ جورفينيك صاحب الـ51 عامًا مسيرته التدريبية في عام 2008 مع فريق لاروش، قبل أن يتولى تدريب أون أفانت جينجان في عام 2010.

كما سبق وتولى قيادة نادي ليل حامل لقب الدوري الفرنسي سابقاً عام 2021.

ويحتل نانت المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 15 نقطة، وذلك بعد مرور 13 جولة، وفشل فريق مصطفى محمد في الفوز في اخر 4 مباريات له في الدوري، حيث تعادل في 3 لقاءات وتعادل في مواجهة واحدة.