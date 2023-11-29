نجم ليفربول يكشف عن مركزه المفضل قبل مباراة لاسك لينز بـ الدوري الأوروبي

تحدث كودي جاكبو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن مباراة فريقه غداً ضد لاسك لينز في الجولة الخامسة من دوور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

وقال جاكبو في المؤتمر الصحفي عن مركزه المفضل: “لقد لعبت بعدة مراكز، مهاجم ولاعب وسط وجناح أيسر ومازالت أعتقد أنه يمكنني تقديم ما هو أفضل، أريد التحسن كل يوم وأكون لاعب أفضل وسار الأمر بصورة جيدة لكن يمكن أن يكون أفضل”.

وأضاف عن المنافسة مع نونيز : “نعم هو يبلي بشكل جيد وهناك منافسة معه وعلينا أن نواصل العمل الجاد لمساعدة الفريق قدر الإمكان”.

وواصل: “أعتقد أنني لعبت كل مباراة كمهاجم الموسم الماضي وهذا الموسم لعبت بضع مرات بخط الوسط، أنا أركز على مركزين فقط وأحاول إظهار ما يمكنني فعله وأحاول أن أكون أفضل نسخة من نفسي”.

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وتابع: “نحن بوضع مختلف عما كنا عليه الموسم الماضي، نحن بحال جيد جداً ويمكننا فعل ما هو أفضل حتى لكن نعمل بجد ونحاول التحسن، ما نسعى إلى تحقيقه هو الفوز بالبطولات، نحن بالمسار الصحيح وعلينا مواصلة التقدم والفوز في المباريات”.

وحول وجود عدة هولنديين هنا: “من الجيد وجود لاعبين هولنديين هنا، نحن على مقربة من بعضنا خاصة وأننا نتحدث ذات اللغة لكن نحاول العمل مع الجميع” .

وأكمل عن جرافينبيرش المنضم هذا الموسم: “لاعب جيد جداً ومستحوذ جيد على الكرة، بإمكانه الإنطلاق وتقديم كرات جيدة، هو لاعب رائع”.

وختم: “لقد حققنا سلسلة جيدة من المباريات بنهاية الموسم الماضي والجميع تحدث بعدها عن أهمية الاستمرار بنفس النسق الموسم الجديد وهذا ما فعلناه والآن نواصل التقدم”.