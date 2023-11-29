"المترجم وخالد بيبو ساكتين".. جماهير الأهلي تعلق على مشادة كولر مع المشجع (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تعرض مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي للهجوم من أحد مشجعي النادي في مباراة أمس ضد سموحة، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو وحوار كولر مع المشجع.

قال أحد المشجعين لكولر: "إنت نايم؟ نايم ننه فوق"، ورد كولر على المشجع باللغة الألمانية، ولم يفهم الثنائي بعضهما البعض لاختلاف اللغات.

تفاعل جمهور الأهلي مع مقطع الفيديو المنتشر عبر موقع التغريدات "إكس"، وكتب أحدهم: "الغريب إن المترجم وخالد بيبو ساكتين ومحدش فيهم إتكلم أو سكت المشجع"، وعلق آخر: " عمر جمهور الأهلي ما يعمل كده".

وعلق مشجع آخر: "تجاوز من فرد والمفروض كولر ما يرد عليه ولا يعطيه اهتمام ويعمله موضوع"، وأضاف آخر تعليقًا: "الأسوأ هو إن محدش زعق فيه ولا قال له عيب، صم بكم مشاهدين فقط".

وتعادل الأهلي مع سموحة سلبيا 0-0، في المباراة التي أقيمت مساء أمس، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري.

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