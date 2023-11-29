طلب من فيوتشر لانتقال عمر كمال للأهلي والرد خلال 48 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر لـ "الخليج 365" تطورات التفاوض بين الأهلي و مودرن فيوتشر لانتقال عمر كمال عبد الواحد إلى الأول في يناير المقبل.

أشار المصدر إلى أن فيوتشر وضع شرطا لانتقال اللاعب إلى الأهلي وينتظر رد عدلي القيعي على هذا الطلب والمتمثل في استعارة ثلاثي الأهلي، كريم نيدفيد، صلاح محسن، خالد عبد الفتاح لمدة موسمين.

ولم يمانع فيوتشر من وضع الأهلي، بندا في عقود اللاعبين بعد الموسم الأول، ليعودوا إلى الأهلي.

أضاف: "القيعي وهيثم عرابي جمعتهما جلسة منذ 10 أيام، وفيها عرض فيوتشر طلباته وهي استعارة اللاعبين الثلاثة موسمين دون الحصول على أي مبالغ مالية".

ورد القيعى على عرابي بعرض الأمر على المسئولين في الأهلي، وتأخر الأمر بسبب تأجيل اجتماع الخطيب مع كولر، ومن المقرر أن يأتي الرد لفيوتشر اليوم أو غدا وفقا للمهلة المحددة.

يذكر أن الأهلي تعادل مع سموحة 0-0، في المباراة التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

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