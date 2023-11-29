اتحاد جدة يستعيد ذكرى الفوز على الأهلي في كأس العالم (فيديو وصورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

استعاد نادي اتحاد جدة السعودي ذكرى الفوز على النادي الأهلي المصري بنتيجة 1-0 في كأس العالم للأندية 2005، وجاء ذلك قبل المواجهة المتوقعة بين الثنائي في مونديال 2023.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد على منصة "إنستجرام"، فيديو لهدف الفوز على المارد الأحمر، وعلق: " 13 يوم متبقي على كأس العالم للأندية 2023، دعونا نتذكر هدف الاتحاد الأول في كأس العالم للأندية 2005 على الأهلي المصري في أول لقاء للعميد في البطولة، عن طريق الأسطورة محمد نور، ما شعورك بالفوز وقتها ؟".

ويبدأ مونديال الأندية يوم 12 ديسمبر، بمباراة اتحاد جدة ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر.