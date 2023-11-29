موعد حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في بيان رسمي، موعد حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة 2023، وتستضيف مدينة "مراكش" المغربية الحفل.

يقام حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا يوم الإثنين 11 ديسمبر 2023، في الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، في مدينة مراكش.

ويتم الكشف خلال الحفل عن أفضل لاعب في القارة وأفضل لاعبة وأفضل مدرب وأفضل نادي وأفضل هدف.

وينافس النادي الأهلي على جائزة أفضل نادي داخل قارة أفريقيا 2023، فيما يتصدر محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي قائمة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023.

اقرأ أيضًا:

بشير التابعي: "الأهلي نفسه طويل وبيقدر يعوض في الأخر"

ماكينة أهداف.. هل يحل مهاجم ميدياما أزمة الأهلي؟