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موعد حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا 2023

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في بيان رسمي، موعد حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة 2023، وتستضيف مدينة "مراكش" المغربية الحفل.

يقام حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا يوم الإثنين 11 ديسمبر 2023، في الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، في مدينة مراكش.

ويتم الكشف خلال الحفل عن أفضل لاعب في القارة وأفضل لاعبة وأفضل مدرب وأفضل نادي وأفضل هدف.

وينافس النادي الأهلي على جائزة أفضل نادي داخل قارة أفريقيا 2023، فيما يتصدر محمد صلاح، لاعب الإنجليزي قائمة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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